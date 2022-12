Milan, Maldini tenta il colpo ma c’è di mezzo una big

Paolo Maldini punta un big per rinforzare la rosa del Milan ma la big potrebbe complicargli i piani

Il Milan si sta godendo la maturazione di alcuni suoi talenti che stanno mettendo il loro marchio anche in questo Mondiale in Qatar, due su tutti Theo Hernandez con la Francia e Rafael Leao con il Portogallo.

Due giocatori che Stefano Pioli ha sempre esaltato e che ha contribuito a renderli maturi e già decisivi, come stanno dimostrando anche nella competizione più importante per un calciatore. Paolo Maldini, però, è sempre vigile sul mercato e sta seguendo diversi profili per rinforzare alcuni reparti, tra cui la corsia di destra. Da quando si è infortunato Calabria, in quella zona sta giocando Kalulu, adattato. I rossoneri, infatti, vogliono puntare su un terzino destro affidabile e hanno messo nel mirino Thomas Meunier.

Milan, strada in salita per Meunier: preferisce il Barcellona

Meunier è uno dei terzini destri nella lista degli obiettivi del Milan. Il nazionale belga ha disputato il Mondiale in Qatar col Belgio, conclusosi con una deludente eliminazione ai gironi.

L’ex Paris Saint-Germain veste la maglia del Borussia Dortmund dal 2020. Quest’anno ha collezionato 14 presenze tra Bundesliga e coppe, trovando un solo assist in Champions League. Meunier andrà in scadenza col Dortmund nel 2024 e il Milan vorrebbe approfittatene. Il belga, però, sembra orientato verso il Barcellona che potrebbe presentare un’offerta convincente al club tedesco.