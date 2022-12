Conte punta Vlahovic per il dopo Kane: super scambio in vista

Il Tottenham punta Dusan Vlahovic per il dopo Kane e programma uno scambio con la Juventus

Il Mondiale in Qatar sta confermando il valore di alcuni attaccanti e sta regalando sorprese su altri. Nell’ultima gara si è sbloccato, ad esempio, Harry Kane che ha messo il suo timbro contro il Senegal, contribuendo alla vittoria dell’Inghilterra.

Il futuro di Kane sembra essere distante dal Tottenham. Ormai da diversi anni sembra ad un passo il suo addio ma puntualmente alla fine rimane a Londra. Questa volta, però, potrebbe essere davvero la sua ultima stagione agli Spurs. Il club più interessato a Kane è il Bayern Monaco che potrebbe aprire un nuovo intreccio di attaccanti in chiave calciomercato, come sottolineato da ‘fussballtransfers.com’. L’eventuale approdo del bomber inglese al Bayern porterebbe il Tottenham a puntare su Dusan Vlahovic.

Vlahovic erede di Kane: carta Richarlison per la Juve

Vlahovic potrebbe diventare l’erede di Harry Kane nel Tottenham di Antonio Conte. Il club londinese, però, dovrebbe presentare un’offerta molto importante alla Juventus per convincerla a sacrificare il gioiello serbo.

Ecco perché gli Spurs potrebbero giocarsi la carta Richarlison in estate per convincere la Juventus. Il centravanti brasiliano sta vivendo un momento magico col Brasile al Mondiale dove ha già collezionato 3 gol tra gironi e ottavi di finale. Attualmente p uno dei grandi protagonisti della nazionale di Tite e del Mondiale e punta ad alzare la sua prima Coppa del Mondo. Una contropartita che potrebbe aprire al clamoroso scambio con Vlahovic, in ottica giugno piuttosto che gennaio.