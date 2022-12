Onana caos Mondiale, ora l’Inter riflette sull’addio

Dopo la delusione Mondiale dopo le polemiche con il Ct del Camerun, Andrè Onana, è tornato a Milano: futuro incerto all’Inter, le riflessioni

Un carattere alquanto fumantino per il portiere dell’Inter, Andrè Onana, che ha detto addio anzitempo al Mondiale per poi tornare così a Milano per mettersi a disposizione di Simone Inzaghi.

Da qualche ore lo stesso estremo difensore nerazzurro è tornato alla Pinetina per dimenticare in fretta il Mondiale in Qatar: una delusione incomprensibile arrivata con l’incomprensione con il Ct Song facendo così subito i bagagli per andare via. Prima un passaggio in patria per poi farsi trovare al top per quanto riguarda la seconda parte di stagione con la maglia dell’Inter, anche se la società nerazzurra starebbe riflettendo sul suo futuro. Onana si è pres il posto da titolare dopo un’alternanza con Handanovic, che è diventato ormai il dodicesimo della compagine guidata da Simone Inzaghi.

Lo stesso portiere dell’Inter ha sempre dimostrato di avere spesso un carattere fuori dalle righe: il club non vorrebbe correre rischi in ottica futura puntando su di lui senza ripensamenti.

Inter, Onana futuro incerto: c’è la big

I suoi compagni si fidano delle sue qualità anche all’Inter, soprattutto per le sue parate decisive e per il suo modo di giocare con i piedi senza problemi.

Una voglia di continuare protagonista a livello internazionale dimenticando in fretta le polemiche e il caos avvenuto al Mondiale: l’Inter riflette sul suo futuro, ma c’è anche il Barcellona sulle sue tracce per provare così ad acquistare un portiere per il post ter Stegen. La società nerazzurra è contento delle sue prestazioni in campo, un po’ meno per ciò che avviene fuori dal terreno di gioco. Ora c’è bisogno di tranquillità per affrontare al meglio le prossime sfide tra campionato e Champions League alla difesa della porta dell’Inter.