Clamoroso infortunio in vacanza: la sua stagione è già finita

Brutte notizie che arrivano dalle vacanze: brutta caduta e infortunio grave. Stagione finita per il top player

Il Mondiale continua a riservarci grandi sorprese sin dall’inizio della competizione. Abbiamo già visto l’eliminazione della Germania e del Belgio ai gironi, mentre nella fase a eliminazione diretta sono uscite Spagna e Brasile a sorpresa contro Marocco e Croazia.

I nazionali ormai eliminati si stanno godendo alcuni giorni di vacanza prima di tornare ad allenarsi con le squadre in vista della seconda parte di stagione. Brutte notizie però arrivano per il Bayern Monaco. Terribile infortunio in vacanza.

Neuer cade dagli sci e si infortuna: stagione finita per il portiere del Bayern

Le vacanze stanno per terminare per i calciatori, tranne che per i nazionali volati al Mondiale che avranno qualche giorno in più. Per la Germania l’eliminazione ai gironi è stata pesante da digerire, ma le brutte notizie non sono finite qui.

Infatti il portiere e capitano della Germania, nonché del Bayern Monaco, Manuel Neuer, dopo una caduta in vacanza sugli sci ha riportato la frattura della gamba destra. Attraverso un post sui social il numero uno ha svelato che la stagione per lui è già finita. Una pesante tegola soprattutto per la squadra bavarese in vista della seconda parte di stagione.