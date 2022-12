Milan, il futuro di Gakpo è deciso: firma in estate

Il calciomercato del Milan vede in Cody Gakpo uno dei grandi sogni per il 2023 dei rossoneri: l’olandese lascerà il PSV durante l’estate

Meno di un mese al ritorno in campo per il Milan di Stefano Pioli che, il prossimo 4 gennaio, sfiderà all’Arechi la Salernitana. I rossoneri sono chiamati ad una seconda parte di stagione di spessore, se vogliono ancora sperare di riacciuffare il Napoli e lottare per lo scudetto.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e tra i nodi da sciogliere in vista di giugno, il più spinoso rimane quello legato a Rafael Leao. La scadenza ferma al 30 giugno 2024 si avvicina in modo pericoloso, il portoghese è corteggiatissimo soprattutto in Premier League ed il Milan non può permettersi di perderlo a zero tra un anno e mezzo come già accaduto com Calhanoglu, Donnarumma, Kessie e Romagnoli. Ecco perchè la dirigenza di via Aldo Rossi sta sondando il terreno per diversi profili in grado di sostituire l’ex Lille, se dovesse partire la prossima estate. Ed il grande sogno rimane sempre Cody Gakpo, gioiello olandese protagonista in Qatar con la nazionale Orange. 3 gol in 5 presenze al Mondiale, 15 reti con 18 assist in 29 apparizioni stagionali con il PSV. Numeri davvero impressionanti che hanno attirato l’attenzione del Milan, ma non solo, sul classe 1999 che tra pochi mesi compirà il salto in una grande piazza.

Gakpo, niente Milan: ecco dove giocherà

Quella piazza difficilmente, però, sarà Milano. E i motivi sono molteplici. A partire dai costi dell’operazione, altissimi per i rossoneri, visto che dopo il Mondiale la valutazione del cartellino di Gakpo è schizzata alle stelle: si parla 45-50 milioni.

Inoltre, chi sembrava e rimane tutt’ora in pole position è il Manchester United. Gli inglesi sono pronti a fare follie per accaparrarsi l’olandese, che andrà da giugno a sostituire Cristiano Ronaldo nello scacchiere di ten Hag. La concorrenza per il ‘Diavolo’ è poi foltissima, visto che su Gakpo oltre al Manchester United vi sono anche altri top club europei, inglesi e non. E adesso Maldini dovrà con ogni probabilità guardare altrove per l’eventuale sostituzione di Leao.: la pista Gakpo è destinata a complicarsi in modo definitivo neii mesi a venire.