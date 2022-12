Cristiano Ronaldo fatto fuori: adesso è UFFICIALE

Cristiano Ronaldo non vive un momento positivo nella sua carriera e arriva la decisione ufficiale: fatto fuori ancora una volta

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un punto interrogativo e gli sviluppi che arrivano dal Mondiale sicuramente non lo aiutano. Il Portogallo è ancora in corsa nel Mondiale in Qatar, e questo è sicuramente il lato positivo della situazione. Oggi la squadra guidata da Santos affronterà il Marocco ai quarti di finale e chi passerà troverà la vincente di Francia-Inghilterra.

Nella partita contro la Svizzera agli ottavi CR7 è partito dalla panchina, giocando solo 17 minuti nella ripresa. Negli ultimi giorni sono circolate voci su un possibile addio alla Nazionale immediato di Ronaldo. Ma oggi è arrivata l’ennesima tegola ufficiale.

Marocco-Portogallo, Santos ha deciso: Ronaldo ancora in panchina

Una situazione di certo non facile da mandare giù per uno con il carattere e l’orgoglio di Cristiano Ronaldo, quella che si sta verificando nel Portogallo. CR7 infatti dopo essere stato lasciato in panchina contro la Svizzera, giocando solo i 17 minuti finali, viene nuovamente messo da parte da Santos.

Infatti oggi contro il Marocco Cristiano Ronaldo partirà ancora una volta dalla panchina. Confermato in attacco Goncalo Ramos dopo la tripletta settimana scorsa. Vedremo come la prenderà CR7 e se entrerà in campo oggi.