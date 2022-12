La carta a sorpresa dell’Inter per riportare Hakimi a Milano

Achraf Hakimi, esterno destro del PSG, potrebbe clamorosamente tornare a vestire la maglia dell’Inter in un intreccio con Milan Skriniar: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Ormai lo abbiamo capito, questo è il mondiale delle sorprese! Dopo le clamorose eliminazioni avvenute durante la fase a gironi, i turni successivi hanno visto il clamoroso exploit del Marocco di Achraf Hakimi, Hakim Ziyech e Sofyan Amrabat.

La compagine africana ha mietuto delle vittime eccellenti nelle due partite fra ottavi di finale e quarti. La prima ad essere battuta è stata la Spagna di Luis Enrique, superata ai rigori dai Leoni dell’Atlante dopo una gara di gestione perfetta e culminata con il trionfo ai calci di rigore con Bounou protagonista. Ai quarti invece ecco il Portogallo di Fernando Santos. I lusitani sono stati addirittura battuti durante i tempi regolamentari grazie alla rete di En-Nesyri, centravanti che fino a quel momento non si era visto molto in fase realizzativa. Sarà quindi semifinale per il Marocco di Regragui che dovrà affrontare la Francia di Didier Deschamps. A trascinare la nazionale africana ci sarà anche Achraf Hakimi che, negli ultimi giorni, è stato clamorosamente accostato ad un possibile ritorno all’Inter dopo l’addio per il PSG nella finestra di calciomercato estiva del 2021.

Calciomercato Inter, Hakimi può tornare: la carta a sorpresa dei nerazzurri

Il ritorno di Hakimi è un’ipotesi decisamente remota per l’Inter di Simone Inzaghi, soprattutto per la questione economica che si lega al giocatore marocchino, ma la dirigenza della Beneamata potrebbe ancora avere una carta da giocare.

Nel caso in cui Milan Skriniar non dovesse accettare entro Natale la proposta di rinnovo del contratto da parte dell’Inter, gli uomini mercato nerazzurri potrebbero mettere sul piatto, a gennaio, il cartellino del giocatore slovacco da tempo nel mirino del PSG di Galtier. Resta l’elevato dislivello di valutazione, considerando anche il contratto in scadenza nel 2023 di Skriniar e il prezzo al quale Hakimi è stato pagato dal PSG proprio all’Inter.