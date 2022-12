Super scambio per il bomber: affare tutto in Serie A

Super scambio in Serie A: assalto all’attaccante e contropartita che può essere decisiva

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e molti club di Serie A si stanno già muovendo per rinforzare le proprie rose. Alcuni movimenti potrebbero arrivare dal Mondiale, ma non solo.

Non solo le big, ma anche le squadre di provincia si stanno muovendo concretamente sul mercato per dare una svolta alla propria stagione. Una di queste è l’Hellas Verona che dopo 15 giornate di campionato occupa l’ultimo posto della classifica con appena 5 punti, uno in meno della Sampdoria e due in meno della Cremonese. La squadra veneta, dopo l’esonero di Cioffi, è stata affidata all’emergente Salvatore Bocchetti, ex calciatore di Milan, Genoa ma anche dello stesso Verona e adesso è pronta a regalare alla piazza un nuovo attaccante.

Hellas Verona, carta Lazovic per arrivare a Sanabria

Come riportato da ‘La Stampa’, il Verona avrebbe messo nel mirino Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano del Torino. Il classe ’96 ha preso il centro dell’attacco dopo la partenza di Belotti ma fin ora ha collezionato appena 2 gol in campionato.

Sanabria ha un contratto fino al 2025 con i granata e l’Hellas, per tentare Urbano Cairo, avrebbe messo sul piatto Darko Lazovic, ex pupillo di Ivan Juric al Genoa e al Verona. L’attuale allenatore del Torino sarebbe contento di ritrovare il serbo ma, allo stesso tempo, rinunciare a Sanabria non è semplice per il Toro.