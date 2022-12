Clamoroso scenario: Ancelotti apre al prestigioso incarico

Clamoroso scenario per Carlo Ancelotti: l’allenatore del Real Madrid apre al prestigioso incarico

Il Mondiale in Qatar si sta rivelando sempre più sorprendente e imprevedibile. Dopo le clamorose eliminazioni ai gironi di Belgio, Germania e Uruguay è stato un susseguirsi di risultati impronosticabili.

Dall’eliminazione della Spagna agli ottavi, a quelle di Portogallo e Brasile. La Seleçao era una delle grandi candidate alla vittoria finale ma, in maniera del tutto inaspettata, ha perso ai calci di rigore con la Croazia, dovendo dire addio al sogno del sesto Mondiale. Tite ha chiuso la sua avventura con la nazionale brasiliana e adesso la federazione è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico che possa guidare il Brasile. Sono diversi i candidati selezionati ma uno su tutti sembra essere il favorito.

Brasile, per il dopo Tite il favorito è Ancelotti

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, l’erede di Tite sulla panchina del Brasile potrebbe essere Carlo Ancelotti.

La federazione brasiliana avrebbe già contattato l’allenatore italiano che, però, vuole prima terminare il suo contratto col Real Madrid, in scadenza a giugno 2023. Al termine della sua avventura con i blancos, Ancelotti accetterebbe il prestigioso incarico sulla panchina del Brasile. Carletto conosce bene alcuni senatori dei verde oro, Vinicius su tutti (suo attuale giocatore al Real) ma anche Casemiro e Richarlison, che ha già allenato in passato e gode di grande stima da parte loro e dei pezzi grossi del gruppo. Il Brasile presto potrebbe avere il suo nuovo c.t. La federazione sta cercando un c.t. ad interim, in attesa che Ancelotti si svincoli dal suo attuale incarico.