Torna già a gennaio: il recupero lampo scuote la Juve

Giunge dall’Inghilterra una rilevante novità che riguarda indirettamente anche il calciomercato della Juventus targata Massimiliano Allegri

Oltre alla ripresa del campionato, si avvicina anche l’inizio della sessione invernale del calciomercato. Il periodo dedicato alle trattative comincerà il 2 gennaio e terminerà il 31. Si registrano già diverse situazioni molto interessanti da seguire da qui alle prossime settimane.

La Juventus, a causa delle problematiche giudiziarie in cui è coinvolta anche la società, dovrà agire necessariamente con la massima cautela sul fronte entrate, occupandosi soprattutto delle uscite. Ma non è ovviamente da escludere che i torinesi provino a regalare almeno un nuovo rinforzo a mister Massimiliano Allegri. In tal senso, attenzione alle fasce della difesa, visto che Alex Sandro e Cuadrado non danno più le garanzie di un tempo dal punto di vista del rendimento in campo. Fondamentale, senza dubbio, sarà il rientro a pieno di regime di Paul Pogba, il quale fino a questo momento non ha ancora disputato una gara ufficiale con la maglia bianconera nella stagione in corso. Era il francese l’uomo chiave che avrebbe dovuto cambiare il volto della mediana juventina, perciò ci si aspetta tanto da lui nei mesi a venire. Di recente, l’avvocato Rafaela Pimenta – che cura gli interessi del classe ’93 – ha dichiarato in un’intervista che l’ex United è pronto a calcare il prato verde di gioco. L’infortunio al menisco, dunque, sembra superato. E a proposito di problemi fisici, giungono buone notizie anche su Arthur Melo.

Juventus, Arthur anticipa il rientro dall’infortunio

Il brasiliano era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al fotofinish la scorsa estate, passando dalla Juventus al Liverpool targato Jurgen Klopp. Ha, però, giocato pochissimo (zero presenze in Premier) dal suo approdo, per via di un infortunio alla coscia che lo ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Ora, stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’, ci sarebbe grande ottimismo fra i medici dei ‘Reds’. Inizialmente si pensava ad un recupero di quattro mesi, ma Arthur potrebbe anticipare il rientro alla fine di gennaio. E questo non può che far piacere alla Juventus: i bianconeri non intendono riaccogliere l’ex Barcellona e sperano che il Liverpool si convinca a trattenerlo. Se il 26enne dovesse riuscire ad inanellare una serie di buone/ottime prestazioni, allora aumenterebbero le probabilità di una permanenza alla corte di Klopp, ad oggi alquanto complicata.