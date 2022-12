Colpo improvviso 👀, il post Rabiot arriva dalla Serie A 🔥

La dirigenza della Juventus si guarda intorno per l’eventuale post Rabiot: il possibile colpo dalla big di Serie A

“Non lo so. Non è il momento di parlarne. Queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Adesso, però, la mia concentrazione è solo sul Mondiale“.

E ancora: “Sarà il mio ultimo anno con la Juventus? Non lo so, non ho una squadra preferita ma ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League. È un campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità. Aver mancato il Mondiale 2018 è stata una grande delusione, ho lavorato tanto per esserci in questo ma non è una rivincita. La colgo come una chance per potermi esprimere, ho la possibilità di essere titolare in una competizione del genere… Non so se sia la svolta, ma sono all’ultimo anno di contratto con la Juventus e può aiutarmi per il futuro”. Sono le recenti dichiarazioni di Adrien Rabiot riguardo al proprio futuro. Come noto, il francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Il club bianconero, alla luce delle elevate richieste del giocatore, si sta già guardando intorno.

Calciomercato Juve, possibile assalto a Koopmeiners

Per l’eventuale post Rabiot la dirigenza bianconera potrebbe presto mettere in cima alla lista l’olandese Teun Koopmeiners, protagonista anche in Qatar con la maglia degli Orange. Il centrocampista si è affermato nell’Atalanta di Gasperini e ha caratteristiche che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri. Possibile l’inserimento di un giovane come Ranocchia o Rovella (la Juve preferirebbe il primo), più un eventuale conguaglio economico. La valutazione di Koopmeiners ha già superato i 30 milioni di euro. Staremo a vedere.