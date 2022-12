L’Atletico irrompe sulla stella del Mondiale: Inter e Juve al tappeto

Con lo stop dei campionati per via del mondiale, le società possono iniziare a programmare il proprio calciomercato, sia per il presente che per il futuro.

Con lo stop dei vari campionati per via del mondiale in Qatar, le società possono possono iniziare a progettare il proprio calciomercato, sia per la sessione invernale che per quella estiva, in vista della prossima stagione. Sono molti i club che intendono rinforzare la propria rosa, sopratutto nel nostro campionato.

Stiamo parlando di Roma, Inter e Juventus, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori. Il reparto dove queste società vogliono intervenire è la porta, visto che gli attuali portieri potrebbero salutare al termine della stagione. Proprio per quanto riguarda l’estremo difensore, il profilo giusto sembra essere stato individuato, con i club pronti a darsi battaglia anche in sede di mercato.

Tutti pazzi per Livakovic: Liga e Serie A interessate

Come detto, Roma, Inter e Juventus potrebbero darsi battaglia anche in sede di mercato, per cercare di arrivare ad un portiere che è finito sulla bocca di tutti per via delle grandissime prestazioni al mondiale. Parliamo di Dominik Livakovic, portiere croato classe 1995 di proprietà della Dinamo Zagabria.

Il portiere è uno degli artefici del grandissimo mondiale disputato finora dalla Croazia che, ricordiamo, è approdata in semifinale grazie alla vittoria contro il Brasile. Queste prestazioni importanti hanno portato molti club sulle sue tracce, tra cui anche l’Atletico Madrid, rimasto stregato da questo portiere. Il contratto del ragazzo con la Dinamo Zagabria scadrà nel 2024, e per questo motivo ogni discorso sarà rimandato in estate ad un anno dalla scadenza. Le società interessate, vista la scadenza tra un anno, sono convinte di riuscire a strapparlo al club con un esborso non troppo importante. Il ragazzo attualmente si sta godendo lo splendido percorso in Qatar, rimandando al termine del mondiale ogni decisione sul futuro. La cosa certa è che la Liga e la Serie A hanno mostrato un interesse importante e concreto, con il portiere che sembra essere definitivamente pronto al grande salto.