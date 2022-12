Skriniar e l’Inter in cerca dell’accordo: “Ecco le percentuali”

Dal momento di Lautaro al futuro di Skriniar: arriva l’annuncio

Il giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, Vincenzo D’Angelo, è intervenuto ai microfoni di ‘calciomercato.it’ su TV Play, in onda su Twitch.

Il giornalista si è espresso sulla situazione dell’Inter, soprattutto in chiave mercato, focalizzandosi sul futuro di Milan Skriniar, in scadenza con l’Inter a giugno 2023 e ancora in bilico tra rinnovo e addio. D’Angelo si è espresso anche su Lautaro, reduce dal rigore decisivo che ha regalato all’Argentina il pass per la semifinale del Mondiale: “Lautaro vive periodi lunghi di pausa dal gol. Dopo la prima gara del Mondiale, ha avuto prestazioni non esaltanti. L’altra sera si è preso una responsabilità enorme, presentandosi sul dischetto con la sicurezza di fare gol. Lasciare uno come lui in panchina è un lusso, che poche squadre hanno“.

Inter, futuro Skriniar: “Percentuali di rinnovo alte”

Il giornalista ha parlato soprattutto della situazione contrattuale di Skriniar e delle possibilità che rimanga all’Inter.

“Le percentuali del rinnovo di Skriniar restano alte, ma c’è qualcosa che ancora manca, come l’accordo sui bonus. Bisogna avvicinarsi alla cifra proposta dal PSG in estate, portare Skriniar a essere uno dei più pagati della rosa è l’obiettivo della società nerazzurra. Per il mercato l’Inter se non farà operazioni in uscita, non prenderà nessuno”.