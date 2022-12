Superlega, la decisione finale: sentenza della CGUE

Il capitolo Superlega ancora non si è chiuso, ma arriva una sentenza fondamentale sul progetto: la CGUE si è espressa

Non se ne parla più come prima della Superlega, ovviamente, ma il progetto ancora esiste. I 12 club fondatori sono stati portati a fare un passo indietro per evitare ripercussioni dall’Uefa. Tra questi c’erano anche Juventus, Inter e Milan in Italia. Il capitolo Superlega però ancora non è chiuso, perché è stata fatta causa a Uefa e Fifa per monopolio.

Questo però è stato sottoposto alla CGUE, ovvero la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha oggi emesso una sentenza storica per la Superlega. Il futuro del progetto sembra ormai destinato a crollare.

Superlega, la CGUE emette la sentenza: il progetto sta per crollare

La battaglia di Uefa e Fifa contro la Superlega continua e potrebbe essere arrivata a una svolta decisiva. Infatti dopo che i 12 club fondatori hanno fatto un passo indietro, arriva la sentenza della CGUE sulla causa indetta proprio dalla Superlega nei confronti di Uefa e Fifa per presunto Monopolio.

Oggi attraverso un comunicato ufficiale è stata resa nota la sentenza, dove la CGUE ritiene che “Le regole FIFA e UEFA in base alle quali qualsiasi nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva, sono compatibili con il diritto della concorrenza dell’UE”. Dunque ragione a Uefa e Fifa e progetto Superlega che riceve l’ennesima batosta a e si appresta alla conclusione.