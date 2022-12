Juventus, affare in saldo: contatti con il Bayern Monaco

La Juventus pensa a un affare low cost per le prossime sessioni di mercato, i bianconeri guardano in casa Bayern Monaco

Quest’oggi, la Juventus torna in campo, per la prima delle amichevoli di preparazione verso la ripartenza stagionale a gennaio. Alle 19, a Londra, i bianconeri saranno opposti all’Arsenal, in un appuntamento prestigioso, che però vedrà la squadra di Allegri mai così lontana dalla sua miglior versione. Tra infortunati, giocatori ancora impegnati ai Mondiali e altri che hanno appena ripreso gli allenamenti dopo la rassegna iridata, sarà una squadra bianconera infarcita di giovani quella che scenderà in campo all’Emirates Stadium.

Maggiormente indicative, dal punto di vista delle forze in campo, potrebbero essere invece le sfide previste al Training Center il 22 dicembre e il 30 dicembre, quando la Juventus sfiderà i croati del Rijeka e i belgi dello Standard Liegi. Sono settimane fondamentali per limare la condizione, in vista dei primi appuntamenti ufficiali del 2023, in cui non si potrà sbagliare: obiettivo fare bottino pieno con Cremonese e Udinese, nella prima settimana di gennaio, per andare a giocarsi la possibilità di riaprire il campionato venerdì 13 gennaio al ‘Maradona’ contro il Napoli, nell’appuntamento fondamentale di questa parte di stagione. Nel frattempo, la Juventus monitora con attenzione il mercato e in vista delle prossime sessioni, per la delicatezza della propria situazione finanziaria, valuta, con il ds Cherubini, operazioni a basso costo.

Juventus, colpo quasi a zero: ecco il jolly di fascia destra per Allegri

Una di queste, potrebbe giungere dal Bayern Monaco, con un profilo molto interessante per Allegri per la sua duttilità e con un costo che potrebbe rivelarsi irrisorio.

In Baviera, stando alle informazioni riportate da ‘Kicker’, si cerca una sistemazione per Bouna Sarr. Il giocatore franco-senegalese è attualmente fermo per infortunio per una operazione al ginocchio, il suo rientro in campo è previsto tra qualche settimana. Acquistato dal Marsiglia nel 2020 per 8 milioni di euro, nelle prime due stagioni col Bayern ha racimolato 27 presenze in totale. Nella attuale annata, per l’infortunio sopra descritto, non è mai sceso in campo. Con i bavaresi, potrebbe esserci la possibilità di concordare un indennizzo simbolico, con il suo valore di mercato letteralmente crollato. Sarr è un giocatore che può ricoprire tutti i ruoli sulla fascia destra e che potrebbe tornare utile ad Allegri in vari ruoli.