Scambio più cash 👀, un altro viola in bianconero ⚪️⚫️

Un altro big viola nel mirino della Juventus: il possibile assalto del club bianconero nelle prossime sessioni di calciomercato

“È stata una partita difficile, loro sono una squadra tecnica che gioca in Premier League, noi avevamo tanti ragazzi. Abbiamo fatto una buona fase difensiva. All’inizio abbiamo faticato in fase offensiva, ma poi abbiamo fatto bene, anche se potevamo fare meglio. Vincere fa sempre piacere, soprattutto in questo stadio”.

La Juventus di Massimiliano Allegri è ripartita con una prestigiosa vittoria in amichevole, sul campo dell’Arsenal di Arteta. Nel post partita, inevitabile anche l’argomento societario: “La parte sportiva non è mai cambiata: noi dobbiamo pensare solo ad allenarci e a vincere le partite. Agli altri aspetti ci penserà la società, come ha sempre fatto: la Juventus è uno tra i club più importanti al mondo, ha centovent’anni di storia e continuerà ad andare avanti. Ci spiace che il presidente non ci sia più perché sono legato a lui a livello affettivo. Abbiamo ancora più responsabilità e quindi dobbiamo metterci ancora più impegno per portare risultati”. Allegri e Cherubini, confermati alla guida dell’area sportiva, stanno già pianificando anche il calciomercato.

Calciomercato Juve, l’assalto ad Amrabat

Uno degli ultimi nomi accostati al club bianconero è quello di Amrabat, uno dei migliori centrocampisti del Mondiale in Qatar. Per la Fiorentina di Commisso sarà difficile trattenere ancora a lungo il marocchino, che è ormai finito sul taccuino delle big europee. Possibile anche l’assalto della Juventus: sul piatto Rugani e il giovane Aké più un importante conguaglio economico. La società viola, dal canto suo, spera in un’asta internazionale e ha già fissato il prezzo del cartellino ad almeno 20-25 milioni di euro.