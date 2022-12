Lautaro sul tetto del mondo: ora l’Inter trema per le sirene dall’estero

La vittoria mondiale di Lautaro Martinez, nonostante qualche errore, ha lanciato l’attaccante argentino che potrebbe tornare ad essere un obiettivo di calciomercato per diversi top club europei

L’Argentina di Lionel Messi è campione del Mondo. La nazionale albiceleste, dopo un’attesa lunga ben 36 anni, è tornata sul tetto del pianeta grazie alla sua stella, un giocatore che sembra essere arrivato da qualche altro di pianeta.

La stella del PSG ha infatti trascinato fino alla vittoria finale l’Argentina nella quale ha spiccato anche la presenza di Lautaro Martinez, bomber dell’Inter di Simone Inzaghi. L’ex elemento del Racing di Avellaneda non è riuscito ad incidere in fase realizzativa, dove ha sbagliato anche qualche gol di troppo, ma ha avuto il suo ruolo decisivo nel gol del momentaneo 3-2 nei tempi supplementari della finalissima contro la Francia. La sponda e poi la conclusione ribattuta da Lloris hanno portato al tap-in di Lionel Messi, poi pareggiato da Kylian Mbappe. L’avventura mondiale di Lautaro ha comunque portato il bomber nerazzurro ad alzare il trofeo più importante e a tornare ad essere l’oggetto del desiderio, in sede di calciomercato, di diversi top club del calcio europeo fra i quali spuntano il Real Madrid e il Manchester United.

Calciomercato Inter, tutti pazzi per Lautaro ‘mondiale’: ecco la situazione

La valutazione che l’Inter fa di Lautaro Martinez è altissima, non inferiore agli 80 milioni di euro, soprattutto dopo la vetrina mondiale, nonostante le prestazioni non particolarmente eccelse. Su di lui c’è da tempo l’attenzione del Real Madrid di Carlo Ancelotti che sta cercando un delfino di Karim Benzema.

Occhio però anche all’interesse del Manchester United che avrebbe bisogno di un centravanti di razza per risalire la china e la scala del prestigio in Premier League. I Red Devils potrebbero anche mettere sul piatto delle contropartite, a partire dal centrocampo dove Van de Beek resta sempre un nome spendibile per abbassare il prezzo, ma non per uno scambio alla pari essendo la valutazione dell’olandese di circa 20 milioni di euro, decisamente inferiore rispetto a quella di Lautaro.