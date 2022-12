Giuntoli Ds della Juve: annuncio in diretta

Cristiano Giuntoli è il nome in cima alla lista della Juventus per assumere il ruolo di direttore sportivo: l’annuncio arriva in diretta

Il futuro della Juventus inizia a prendere forma sin da ora. Il club bianconero sta vivendo un momento di grande difficoltà e ciò che emerge dall’inchiesta Prisma sicuramente non agevola la situazione. La società però continua a lavorare per far tornare ad alti livelli la squadra dopo qualche annata sicuramente deludente.

Per far ripartire il club si inizia dalla dirigenza, in particolare dal direttore sportivo. Cristiano Giuntoli è il nome preferito dalla Juventus e il suo approdo in bianconero dal Napoli sembrerebbe essere più vicino. Annuncio in diretta.

Giuntoli direttore sportivo della Juventus, l’annuncio di Venditti: “Trattativa ben avviata”

La Juventus continua a corteggiare Cristiano Giuntoli per il ruolo di direttore sportivo. Strapparlo al Napoli non sarà certamente semplice per i bianconeri, ma la svolta potrebbe essere già arrivata.

Infatti in diretta ai microfoni di Calciomercato.it sul canale Twitch di Tv Play, il giornalista Marco Venditti ha svelato la trattativa: “Adesso la trattativa è più che avviata. Nulla di ufficiale, ma a quanto ne so dall’anno prossimo sarà il nuovo direttore sportivo dei bianconeri e Cherubini potrebbe fargli da partner”. Dunque Juventus che potrebbe essere vicina al direttore sportivo del Napoli, un colpo che potrebbe rappresentare una vera svolta per i bianconeri.