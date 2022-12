Scambio col Manchester United, lo strappano alla Serie A

Con il termine del mondiale, per le società è tempo di programmare il calciomercato, sia per le entrate che per le uscite.

Il mondiale si è concluso, e questo permette alle società di concentrarsi unicamente sul calciomercato invernale, sia per quanto riguarda le trattative in entrata che per quelle in uscita.

Uno dei club più attivi è il Manchester United, che vuole regalare a mister Ten Hag qualche rinforzo per centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I red devils si trovano attualmente al quinto posto in Premier League, a soli tre punti dal quarto posto valido per un piazzamento nella prossima Champions League. Per cercare di raggiungere questo traguardo, il tecnico e la società sembrano avere le idee ben chiare su chi provare a portare a Old Trafford durante il mercato di riparazione.

Lo United piomba su Thuram: ipotesi scambio

Come detto, il club inglese è alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della rosa per quanto riguarda il reparto avanzato.

Stiamo parlando di Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997 in forza al Borussia Mönchengladbach. Il ragazzo si è reso protagonista di una buona prima parte di stagione sia con i tedeschi che con la propria nazionale, realizzando 13 reti e servendo sei assist in 22 gare giocate. Queste ottime prestazioni non sono passate inosservate, ed il Manchester United sembrerebbe voler fare sul serio. Stando a quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, infatti, lo United è forte sul ragazzo, con i tedeschi che potrebbero farlo partire per poco più di 10 milioni di euro visto il contratto in scadenza a giugno. Sull’attaccante hanno mostrato molto interesse anche Juventus e Inter, ma competere con gli inglesi è molto dura, sopratutto per la questione ingaggio. Una carta che lo United può giocare per accelerare la trattativa è quella di Pellistri, giovane ala che non ha trovato spazio con Ten Hag. Il mercato entra nel vivo, e le big italiane potrebbero presto dire addio al primo vero obiettivo.