Scambio capolavoro 👏, Rabiot porta il top player 🔥

Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio, a sei mesi dalla scadenza del contratto. L’ultima idea di scambio

Dopo la delusione Mondiale, Adrien Rabiot deve ancora giocare la partita riguardante il suo futuro. Il centrocampista francese, come noto, è in scadenza di contratto e non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il club bianconero.

L’ex Paris Saint-Germain ha alzato ulteriormente le proprie pretese e fa gola alla sua ex squadra, e soprattutto alle big di Premier League. Il classe 1995 ha già strizzato l’occhio ai club inglesi: “Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier. Sarà il mio ultimo anno con la Juventus? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, non c’è una squadra dove vorrei necessariamente giocare. È il campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità. Gioco bene alla Juve da diversi mesi e sono soddisfatto di quello che faccio qui dall’inizio della competizione. Da quando sono arrivato alla Juventus ho lavorato molto sull’aspetto fisico che è fondamentale per poter sfruttare il mio potenziale”. Ecco l’ultima idea in casa bianconera.

Calciomercato Juve, Rabiot-Kante a gennaio: tentativo in casa Chelsea

Sfruttando l’interesse del Chelsea di Potter, il club bianconero potrebbe fare un tentativo per N’Golo Kante: anche l’ex Leicester è in scadenza di contratto e va verso l’addio ai Blues. Potrebbe così nascere uno scambio alla pari nel calciomercato invernale, che accontenterebbe entrambi i club. Le decisioni finali, però, spettano ai due calciatori.