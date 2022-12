Tre per uno: Kessié più vicino al ritorno in Italia

Il Barcellona scarica Franck Kessié che può tornare in Italia già nel mercato di gennaio ma l’ostacolo principale è l’ingaggio

Il Barcellona è pronto ad una rivoluzione a centrocampo per dare una sterzata netta alla propria stagione, ma anche in ottica futura.

Uno dei principali indiziati a partire è Frank Kessié che non è riuscito a conquistare Xavi e da quando è arrivato in Spagna è sembrato un pesce fuor d’acqua. Come sottolinea ‘El Nacional’, l‘ex centrocampista del Milan è ormai con un piede fuori dal Barcellona. Dopo essere arrivato in estate a parametro zero, a gennaio potrebbe già lasciare la Catalogna e a questo punto un ritorno in Italia è un’opzione molto concreta. Il Barça ha già individuato i possibili sostituti dell’ivoriano.

Kessié torna in Serie A: tre nomi per il sostituto al Barcellona

Il Barcellona ha messo nel mirino Ounahi e Amrabat, due dei grandi protagonisti della cavalcata del Marocco al Mondiale. Il primo classe 2000 è stato uno dei migliori del torneo, l’altro è già molto conosciuto in Italia dove veste la maglia della Fiorentina.

Il terzo giocatore monitorato dal Barça è Kamada, giapponese dell’Eintracht Francoforte. Tre nomi caldi per la squadra di Xavi che ha già deciso di non proseguire con Kessié. L’ivoriano potrebbe tornare in Serie A già a gennaio e al momento le squadre che lo stanno valutando sono Inter e Juventus. Entrambe hanno bisogno di un rinforzo a centrocampo e le caratteristiche di Kessié potrebbero fare comodo ad entrambe. La richiesta è di 15-20 milioni di euro ma l’ostacolo principale è l’ingaggio: 7 milioni di euro netti a stagione. Inoltre col prestito non verrebbe sfruttato il decreto crescita.