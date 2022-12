Futuro Messi, la ‘Pulce’ ha preso una decisione

Per Leo Messi è tempo di decidere il proprio futuro: la ‘Pulce’ ha preso una decisione

Leo Messi è salito sul tetto del mondo, conquistando il Mondiale che per tanti anni ha rincorso. Un trofeo accarezzato ma mai stretto fino a pochi giorni fa quando ha trionfato con l’Argentina nella finale contro la Francia.

Adesso Messi ha l’obiettivo di vincere anche la Champions League col Paris Saint-Germain, un trofeo che ha già vinto quattro volte col Barcellona e che vorrebbe regalare anche al popolo parigino. Potrà farlo insieme a Mbappé, con cui si è sfidato a viso aperto nella finale del Mondiale e che tra pochi giorni ritroverà dalla sua parte. Il dieci argentino, però, deve anche valutare il suo futuro a Parigi e discutere dell’eventuale rinnovo. Il suo contratto è in scadenza nel 2023 e la società sta lavorando per il suo prolungamento.

Messi, dalla Francia sicuri: Rinnovo vicino

Dalla Francia sono piuttosto sicuri di un rinnovo di Messi col Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, la ‘Pulce’ potrebbe prolungare il suo contratto con il Paris fino al 2024.

Ci sarebbero già stati diversi contatti tra la società e il calciatore e ci sarebbe già un accordo verbale tra le parti per proseguire insieme per un’altra stagione. Messi dovrà formalizzare i dettagli del rinnovo col club parigino ma tutto lascia presagire che la fumata bianca sia vicina e che Messi possa proseguire almeno per un altro anno con il Paris Saint-Germain.