Leao saluta, l’erede lo porta De Ketelaere: colpaccio Milan

Il Milan è pronto a dire addio a Rafael Leao, il prossimo giugno: occasione da sogno, l’erede arriva dalla Spagna

Passano le settimane ed il futuro di Rafael Leao appare sempre più incerto. Grande protagonista l’anno scorso nel quale ha trascinato il Milan al 19esimo scudetto, il portoghese resta in scadenza il 30 giugno 2024.

I dialoghi con Jorge Mendes sono andati avanti per diversi mesi ma, adesso, il Milan sta realmente prendendo in considerazione l’ipotesi cessione. A giugno, infatti, l’addio di Leao potrebbe fruttare almeno 100 milioni di euro: una partenza dolorosa ma inevitabile, per non rischiare di perderlo nel 2024 a zero come già accaduto nel recente passato con Calhanoglu, Kessie, Romagnoli e Donnarumma. Ecco quindi che Maldini e Massara stanno già valutando diversi profili con uno in particolare che potrebbe effettivamente far gola, durante il prossimo calciomercato estivo, alla società di Jerry Cardinale. Il Milan guarda in Spagna, visto che dall’Atletico di Diego Simeone potrebbe giungere un grandissimo colpo per la gioia di Stefano Pioli.

Arriva da Madrid: ecco il post Leao

Si tratta di Yannick Carrasco, 29enne belga che come Leao potrebbe cambiare maglia a zero tra un anno e mezzo. E l’Atletico, che punta a non perdere il suo big senza incassare nulla, pare orientato ad aprire alla cessione.

Dopo la parentesi poco felice in Cina, l’esterno si è rimesso in gioco ottenendo ottime prestazioni nella sua seconda avventura a Madrid. 24 presenze con 2 reti e 4 assist vincenti con i ‘Colchoneros’ quest’anno ed il Milan, che già in passato aveva pensato a lui, potrebbe adesso decidere di accelerare in vista di giugno per affiancarlo al connazionale De Ketelaere. Un chiaro messaggio su come la linea di mercato, per il futuro, sia già stata tracciata mesi scorsi da Maldini e Massara. Con L’ex Bruges in primo piano, anche Carrasco finirebbe per vestirsi di rossonero e rimpiazzare Leao in vista della prossima stagione.