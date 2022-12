Big al capolinea 🚨, arriva la chiamata di Cristiano Ronaldo 📞

Possibile chiamata da parte di Cristiano Ronaldo per l’ex compagno alla Juventus. Tutti i dettagli

Tutte le strade portano all’Arabia Saudita. Sembra essere questo il futuro di Cristiano Ronaldo dopo l’addio al Manchester United e la grande delusione del Mondiale, che come se non bastasse ha incoronato Messi.

Così l’ex Juve dopo l’addio ai ‘Red Devils’: “A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro”. Stando alle ultime indiscrezioni, CR7 sarebbe sempre più vicino all’Al-Nassr. Pronto un ricchissimo e faraonico contratto in Arabia Saudita per l’addio al calcio europeo.

Calciomercato Juve, Ronaldo chiama Bonucci: tutti i dettagli

Dopo la firma in Arabia, CR7 potrebbe fare dei tentativi per convincere ex compagni ad unirsi a lui. Uno di questi potrebbe essere Leonardo Bonucci, il capitano della Juventus in scadenza di contratto nel 2024. Possibile chiamata anche al 35enne bianconero per un ricco finale di carriera. Staremo a vedere.