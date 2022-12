Dal trionfo Mondiale alla Juve: “50 milioni per la firma”

Uno dei calciatori dell’Argentina che ha conquistato la Coppa del Mondo potrebbe finire alla Juventus in futuro: c’è l’annuncio, 50 milioni

Il calciomercato di gennaio è ormai alle porte. La sessione invernale aprirà ufficialmente i battenti lunedì 2 e le società continuano a studiare le prossime mosse da compiere sia in entrata che in uscita. E, inevitabilmente, il Mondiale qatariota da poco terminato non può che incidere parecchio.

Diverse pedine molto giovani ed estremamente interessanti hanno messo in mostra le proprie qualità fuori dal comune durante la prestigiosa competizione, attirando l’interesse dei grandi club. Un esempio, in tal senso, è sicuramente Alexis Mac Allister. Il centrocampista di Santa Rosa compirà 24 anni il 24 dicembre (classe ’98) e il suo cartellino appartiene al Brighton targato Roberto De Zerbi. Chiaramente, si tratta di un’opzione che piace parecchio pure alle grandi di Serie A (Juventus compresa), anche se assicurarsi le sue prestazioni non sarà affatto semplice.

Ne ha parlato quest’oggi l’agente Gabriele La Manna, ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ in onda sul canale Twitch di Tv Play. Prima, però, un commento circa la situazione riguardante Ismael Bennacer, il quale potrebbe rinnovare a breve il contratto col Milan: “Faccio i complimenti ad Enzo Raiola, raccogliere l’eredità di Mino era davvero difficile. Bennacer è importante per il Milan e oggi fa la differenza. In futuro può diventare il perno del centrocampo rossonero. Fa bene il Milan a cercare di blindarlo. Credo che l’idea del calciatore del suo procuratore sia prolungare l’accordo e proseguire il rapporto“.

Calciomercato Juventus, colpo Mac Allister: l’annuncio di La Manna a Tv Play

Capitolo Mac Allister: “È stato tra i migliori giocatori del Mondiale nel suo ruolo. In Italia farebbe la fortuna di tutte le big, perché sa coprire il campo, ha visione e interdizione. È completo. Si farà fatica a togliere questo calciatore al Brighton. Gioca in Premier League e servirebbero 40-50 milioni per prenderlo“.

“Delle società italiane quasi nessuno può realizzare un investimento del genere – ha aggiunto La Manna -. Forse la Juventus sì, anche se bisogna capire quali saranno le eventuali conseguenze del momento che sta attraversando. Gli altri club di Serie A non credo possano“.