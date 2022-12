Leao insieme a Vlahovic 🔥, l’affare che scuote la Serie A 💣💥

Leao insieme a Vlahovic, ecco il possibile affare che scuote la Serie A. Tutte le cifre e i dettagli

La pubalgia non è ancora alle spalle e le condizioni di Dusan Vlahovic continuano a preoccupare la Juventus e i suoi tifosi. Il serbo non è ancora pronto e salterà con ogni probabilità anche le ultime due amichevoli invernali, contro Rijeka e Standard Liegi.

L’obiettivo di Allegri e dello staff medico è quello di riaverlo alla ripresa contro la Cremonese, ma la situazione è in evoluzione e le sue condizioni dovranno essere monitorate di giorno in giorno. Così il serbo aveva parlato al Mondiale: “Non ho giocato perché non ero abbastanza pronto, ma mi sento meglio e sono completamente concentrato sulla prossima partita. Mi sento molto meglio, mi sento pronto a fare del mio meglio per vincere”. Il classe 2000, però, sta facendo parlare di sé anche in sede di calciomercato. Una situazione che riguarda anche il Milan e Rafael Leao.

Calciomercato Milan e Juventus, doppio assalto a Vlahovic

Come noto, diversi top club europei hanno messo gli occhi su entrambe le stelle di Juventus e Milan. In particolare, il Chelsea è in prima fila soprattutto per il gioiello portoghese.

Se i ‘Blues’ dovessero riuscire a liberarsi di esuberi del calibro di Pulisic, Ziyech e anche Romelu Lukaku, non è da escludere un possibile doppio assalto. Il club inglese potrebbe tentare di formare la coppia Leao-Vlahovic, ma serviranno offerte irrinunciabili per Milan e Juve, ben oltre i 100 milioni di euro.