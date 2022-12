Bufera da prima pagina: “Sono anti-Juve”

I tifosi bianconeri impazzano sui social con una protesta attiva nei confronti de ‘La Gazzetta dello Sport’, rea di aver pubblicato contenuti penalizzanti l’immagine del club torinese

Questa mattina buona parte del popolo bianconero s’è svegliato con una tazzina di caffè in una mano e il proprio dispositivo elettronico nell’altra. Magari per leggere le prime pagine digitali dei quotidiani sportivi nazionali. Che non fosse, però, quella de ‘La Gazzetta dello Sport‘.

La ‘Rosea’, come raccontano le gesta dei tifosi sui social, è stata infatti bersagliata da una innumerevole serie di blocchi al fine di limitare la diffusione dei loro contenuti, ritenuti spesso esageratamente fuori contesto, anti-juventini e lontani dalla equa informazione. Da qui è nata la protesta attiva su Twitter, a mezzo dell’hashtag ‘#BloccalaGazzetta‘.

non è neanche la faccenda dell’essere credibili, è l’avere una “linea editoriale” antijuntina per avere iterazioni e click.#bloccalagazzetta — Doublepottere (@doublepottere) December 22, 2022

#BloccaLaGazzetta fatto, non servirà a granché ma almeno ho la coscienza leggermente più serena — Danilo Sarchione (@sarkyo) December 22, 2022

Prime pagine eclatanti su #Inter (che prenderà un nuovo prestito per coprire i prestiti precedenti), #Milan (a tutto mercato)#Napoli (ha già vinto lo scudetto) e poi l #Juve, dove fanno passare come novità, vecchie intercettazioni, #plusvalenze e chat giocatori.#BloccaLaGazzetta — GiùlemanidallaJuve (@glmdj) December 22, 2022

Questa mattina su Twitter in tendenza c’è: #BloccaLaGazzetta la ritengo una protesta giusta. Davvero su certe tematiche hanno esagerato e toccato il fondo. — Fabio Martini RTR 99 (@Fabio_Martini_) December 22, 2022

Pensate se TUTTI i tifosi bianconeri su Twitter lo facessero.#BloccaLaGazzetta — okapi™ (@ilciccio67) December 21, 2022

Juve denigrata e Gazzetta sotto accusa: il web si divide

La libertà di bloccare o meno un profilo social resta un’azione libera e democratica, verso la quale non tutti sarebbero d’accordo. Ed infatti molti altri tifosi avrebbero sottolineato la protesta juventina come inutile o tutt’al più superficiale. Le ragioni di un tale ‘scandalo’ andrebbero ricercate più a fondo, sin dentro al cuore del calcio italiano.

Un soldino a chi indovina cos’hanno in comune gli entusiasti dell’iniziativa #bloccalagazzetta — Luca Ferro (@Gethebb) December 22, 2022

Se gli italiani di #BloccaLaGazzetta partecipassero con la stessa passione alla vita democratica, saremmo una grande nazione!

Vi svelo un segreto: il giuoco del pallone è come il wrestling 😉 — Castrius ama e disprezza 😻😾🧱👽🖕🏻😇🌹⛰️ (@_Barfolomew_) December 22, 2022