Salta il rinnovo in Premier: scambio e soldi Milan

Il portiere potrebbe lasciare il sodalizio londinese prima della scadenza di contratto, Maldini pensa al da farsi per anticipare la concorrenza e potrebbe giocarsi una carta vincente

La nuova gestione del Chelsea in mano a Todd Boelhy ha lasciato carta bianca al tecnico Graham Potter nella gestione degli affari interni di calciomercato, coadiuvato dall’aiuto del direttore generale Tom Glick e il neoassunto direttore tecnico Christopher Vivell.

Stando agli ultimi aggiornamenti giunti nelle scorse ore d’oltremanica, il club avrebbe intavolato una trattativa di rinnovo di contratto con estensione prevista per altri sei anni al cospetto di Eduard Mendy. Il portiere senegalese, in scadenza nel giugno 2025, ha snobbato tale proposta perché ritenuta insoddisfacente sotto il profilo economico. Le parti sono pronte a procedere unitamente all’obiettivo comune fissato ad inizio stagione, ma non si esclude che possano presto separarsi. Soprattutto la prossima estate.

Calciomercato Milan, Mendy per Maignan e 10 milioni

Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Milan, così come quello delle francesi Nizza e Monaco. Maldini potrebbe fare di tutto per strapparlo alla folta concorrenza ascoltando l’offerta del Chelsea.

Boelhy chiamerebbe a sé Mike Maignan dietro scambio, non prima di aver contribuito con il conguaglio cash da 10 milioni per pareggiare il valore del suo cartellino. Un passo forse azzardato. Il francese è al momento alle prese con qualche acciacco fisico ma Pioli s’è detto fiducioso di raccoglierlo presto in squadra per lasciargli modo di riprendere confidenza con le sue grandissime qualità. Non a caso ha vinto nella passata stagione il premio di miglior portiere del campionato.