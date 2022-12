Addio UFFICIALE e sostituto dalla Juve: idea con la ‘recompra’

Il Siviglia ha recentemente salutato Isco dopo appena una manciata di mesi dal suo arrivo in biancorosso. Ora gli andalusi vanno a caccia di un nuovo centrocampista e non va esclusa un’occhiata timida in casa Juventus

Nove anni al Real Madrid prima di provare ad intraprendere una nuova strada al Siviglia a partire dalla scorsa estate. Questa la scelta di Isco dopo l’addio ai ‘blancos’ per fine contratto che però non ha pagato i giusti dividendi. Il nuovo percorso del trequartista spagnolo si è infatti esaurito molto prima del tempo con la risoluzione dell’accordo arrivata nella giornata di ieri.

Con un post pubblicato sul proprio sito web e attraverso i propri canali social il Siviglia ha comunicato la rescissione contrattuale del classe 1992 ex Malaga e Real che è quindi ora libero di accasarsi ovunque voglia a parametro zero. Isco ha disputato un totale di 19 gare ufficiali con indosso i colori della casacca andalusa, suddivise in 12 partite di Liga 6 di Champions League e 1 in Copa del Rey, il tutto con un gol all’attivo. Numeri che certificano almeno una ritrovata continuità di impiego dopo i tanti problemi fisici dell’ultimo periodo a Madrid e che sottolineano quindi come anche in ottica mercato resti un calciatore interessante. Appare però altrettanto chiaro come come lo stesso Siviglia ora si ritrovi con una gatta da pelare in più vista la necessità di andare ad acquistare un nuovo centrocampista di qualità che possa fare da raccordo in mediana.

Calciomercato Juventus, Isco ha lasciato un vuoto: suggestione con recompra per il Siviglia

Il Siviglia si guarda intorno a caccia delle migliori occasioni, esattamente come lo stesso Isco che in queste ore è stato accostato nuovamente anche ad alcune società italiane.

Il club allenato da Sampaoli, per rimpiazzare l’ex madrileno, potrebbe anche mettere gli occhi in Serie A, cercando un calciatore persino con caratteristiche differenti, più giovane e futuribile. In questo senso suggestioni giovanili come Miretti o Fagioli dalla Juventus potrebbero anche intrigare la dirigenza del Siviglia, che in pieno stile ispanico nel caso potrebbero persino garantire il famigerato diritto di recompra in favore del club bianconero. La Juve dal canto suo non ha la minima intenzione di privarsi di uno dei suoi gioiellini, che proprio in questi mesi sono in rampa di lancio. Allegri infatti, seppur gradualmente, ha dimostrato di puntarci molto e la crescita di Miretti e Fagioli è solo agli albori, il tutto rigorosamente a tinte bianconere.