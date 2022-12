L’accordo tarda ad arrivare: Juve e Milan sfruttano l’occasione

L’accordo per il rinnovo tarda ad arrivare: Juventus e Milan potrebbero approfittarne

Il Mondiale in Qatar ha dato tanti nuovi spunti di mercato e con i campionati pronti a cominciare, le grandi squadre iniziano a lavorare anche in ottica mercato, in vista della sessione invernale.

In Serie A si stanno muovendo concretamente Juventus e Milan che sono alla ricerca di nuovi rinforzi per alzare il livello della propria rosa. I rossoneri stanno lavorando anche ad alcuni rinnovi ma vogliono anche sfruttare le possibili occasioni che il mercato offrirà, anche in ottica giugno con molti giocatori che andranno in scadenza. Uno dei giocatori che ha attirato l’attenzione delle italiane è l‘attaccante brasiliano Gabriel Martinelli. Il classe 2001 è stato protagonista della prima parte di stagione dell’Arsenal, contribuendo al primo posto in Premier League. Al Mondiale ha fatto parte dei 26 di Tite, trovando, però, poco spazio. Adesso il suo futuro è in bilico.

Martinelli tra rinnovo e addio: Milan e Juve lo monitorano

Martinelli è un pupillo di Arteta che lo considera fondamentale nel suo scacchiere tattico. Fin ora ha collezionato 5 gol e 2 assist in 14 presenze in Premier League, contribuendo al primo posto dei Gunners.

Il brasiliano è in scadenza a giugno 2024 e come sottolinea ‘fichajes.net’, non è stato ancora trovato un accordo per il rinnovo. Lo stesso Arteta si è espresso sulla situazione di Martinelli: “Non ci sono ancora novità sull’accordo ma siamo molto contenti di Gabriel, potrete chiedermelo nelle prossime settimane”. Negli ultimi tempi il Barcellona ha mostrato un’interesse per l’attaccante dei Gunners. In caso di mancato rinnovo anche Juventus e Milan potrebbero inserirsi nella corsa a Martinelli che al momento è uno dei giocatori più ambiti sul mercato, soprattutto in relazione all’età.