Svelato il futuro di Lautaro, annuncio in diretta

Il futuro di Lautaro Martinez tiene i tifosi dell’Inter col fiato sospeso. Il calciatore, fresco di trofeo Mondiale, è prossimo al rientro ma rimane l’obiettivo di molte squadre

Lautaro Martinez è Campione del Mondo e probabilmente deve la vittoria del trofeo anche all’Inter, che in questi anni ha creduto in lui e gli ha dato modo di esplodere a livello definitivo.

Nella diretta odierna sono stati affrontati tanti argomenti e, oltre che di Lautaro Martinez, si è parlato anche di Hakimi e dell’attacco dell’Inter in maniera più ampia. Importanti anche le dichiarazioni che riguardano il futuro di Enzo Fernandez, obiettivo di mercato di molte italiane.

Camano: “Lautaro è molto legato all’Inter“

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it sul canale Tv Play, il noto agente Alejandro Camano ha preso in esame la situazione legata ai suoi maggiori assistiti.

Partendo da Lautaro Martinez e dal suo futuro, si è poi concentrato su altri profili: “Lautaro è molto affezionato all’Inter, per me è molto importante dire al popolo interista che un po’ del Mondiale è anche suo, poiché ha dato tanta fiducia, tanto amore al giocatore. E’ stato anche un bel giorno per il calcio italiano, molti calciatori della Serie A sono pedine chiave nella Nazionale albiceleste”. Camano è stato poi interpellato sulla performance di Hakimi, che con il Marocco ha fatto “strage” di big come Spagna, Belgio e Portogallo: “Sono veramente felice per Hakimi, ha disputato un Mondiale formidabile con un Marocco stratosferico. E’ come un figlio, è stato molto attento alla sua nazionale, il suo torneo è stato meraviglioso. Hakimi-Inter? Non lo so, Ausilio ha fatto tante trattative intelligenti quando siamo approdati in nerazzurro. Per il futuro non saprei che dire, Hakimi ha tre anni e mezzo di contratto con il PS,G che ha come target quello di vincere la Champions League e il campionato, credo che ora Hakimi giocherà sicuro. Per il futuro il calcio è molto dinamico, ma adesso è molto felice in Francia”