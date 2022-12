Ritorno Kessie in Serie A e addio Rabiot: la verità svelata in diretta

Frank Kessie potrebbe tornare in Serie A mentre a salutarla potrebbe essere Rabiot: la verità svelata da Jordi Gil in diretta su Tv Play

Il calciomercato invernale si sta già infiammando nonostante l’apertura ufficiale sarà a gennaio. Il futuro di molti calciatori cambierà e i club cercheranno di rinforzare le proprie rose con gli innesti giusti. Tra i giocatori che potrebbero essere al centro del calciomercato c’è Franck Kessie.

L’ivoriano non trova molto spazio nel Barcellona e sulle sue tracce ci sarebbe l’interesse dell’Inter. Proprio sul futuro di Kessie si è espresso il giornalista Jordi Gil che in diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play ha svelato: “Se l’Inter vuole Kessie lo deve pagare. Situazione molto complicata, bisognerà capire se si può fare un prestito con obbligo di riscatto, ma in ogni caso è un’operazione complessa”.

Futuro Rabiot, Gil tranquillizza: “La Juventus non vuole liberarsene”

Adrien Rabiot è un altro dei giocatori che potrebbero essere protagonisti del calciomercato invernale. Già l’estate scorsa fu vicino all’addio alla Juventus, situazione che potrebbe riproporsi a gennaio.

Il giornalista Jordi Gil sul futuro di Rabiot afferma: “Per il Barcellona quella che porta a Rabiot è una pista difficile per gennaio. La Juventus infatti non è intenzionata a liberarsene ora”. Infine su Memphis Depay, giocatore accostato a diversi club italiani, spiega: “Vuole lasciare il Barcellona per giocare di più. In Italia ci sono squadre interessate ma il club spagnolo chiede troppo”.