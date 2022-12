Unico squillo di Kean, tanti giovani in campo: Juventus-Rijeka 1-0

Oggi si è disputata un’altra amichevole per la Juventus in vista del prossimo appuntamento del 30 dicembre. Arriva un’altra vittoria firmata Kean, molto bene la difesa

La Juventus vince ancore e non subisce reti. Sicuramente una buona notizia per Allegri che, nonostante le numerose rotazioni e l’inserimento di tanti giovani, porta a casa comunque un buon test.

Nel primo tempo la formazioni schierata ha visto in campo alcuni dei giocatori di rientro dal Mondiale, come Szczesny, Kostic, McKennie e Milik, però la partita è iniziata sotto il segno del Rijeka, che per poco non si porta in vantaggio con una tripla chance, sventata una volta da Szczesny e per due volte, sulla linea di porta, da Manuel Locatelli. Non ci sono grandi spunti di divertimento allo Juventus Stadium e Kean, quando ha la possibilità di buttare la palla in rete, fallisce per due volte l’occasione.

Juventus-Rijeka 1-0: tabellino

Nella seconda frazione Allegri mette in campo tanti giovani, tra i quali Nonge, Mbangula, Barrenechea e Iling Junior, fresco di firma con la prima squadra.

I ritmi non sono altissimi, è sempre un test amichevole, ma al minuto 73 Moise Kean arriva a sbloccare il match sfruttando una fase di disimpegno alquanto confusa da parte del Rijeka. Aké imbecca bene Kean, che a seguito di un iniziale intervento del portiere ospite, sfrutta al meglio una carambola siglando la rete dell’1-0. La partita non ha molto altro da regalare, se non la buona notizia di aver mantenuto ancora la porta inviolata da parte della difesa juventina e aver visto molte giovani promesse scendere in campo.

JUVENTUS-RIJEKA 1-0

Kean 73′