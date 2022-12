15 milioni e vola in Inghilterra: Allegri non può nulla

Il calciomercato è pronto a ripartire con la sua sessione invernale, e molti top club sono alla ricerca di calciatori in grado di potenziare la rosa.

Tra poco più di una settimana prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, che permetterà ai club di rinforzare la rosa a disposizione dei rispettivi allenatori.

Uno dei top club europei più attivi è il Tottenham, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte. Gli Spurs attualmente occupano la quarta posizione in Premier League, e l’aggiunta di nuovi innesti potrebbe portarli ancora più in alto. Proprio per quanto riguarda gli acquisti, il reparto che gli inglesi vogliono rinforzare è il centrocampo, con Fabio Paratici che sembrerebbe aver già individuato il rinforzo giusto da regalare al proprio allenatore.

Il Tottenham guarda in Italia: offerta pronta per Rabiot

Come detto, il Tottenham di Conte è alla ricerca di calciatori in grado di alzare la qualità della rosa, con Paratici che sembra aver già individuato l’obiettivo numero uno.

Il centrocampista individuato dagli inglesi è Adrien Rabiot, classe 1995 della Juventus e vice campione del mondo con la sua Francia. Visto il contratto in scadenza nel prossimo giugno e con il rinnovo che sembra non arrivare, la Juventus potrebbe pensare di cederlo nella finestra invernale per riuscire ad incassare qualcosa. Proprio per questo motivo, gli Spurs sembrano decisi a fare sul serio, presentando alla vecchia signora un’offerta da circa 15 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni. Qualora il rinnovo non si verificasse, i bianconeri potrebbero seriamente prendere in considerazione questa proposta, incassando soldi importanti da poter reinvestire per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Il futuro di Rabiot potrebbe parlare inglese, con la Premier pronta ad accoglierlo a braccia aperte.