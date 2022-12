Mourinho Ct del Portogallo, la decisione su Ronaldo

Josè Mourinho è concentrato sulla stagione della Roma, ma lo stesso allenatore portoghese è stato accostato alla Nazionale lusitana

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Josè Mourinho. L’allenatore della Roma non vede l’ora di affrontare i nuovi impegni stagionali dei giallorossi per recuperare i punti in classifica. I capitolini cercheranno di risalire velocemente dimostrando tutto il suo valore affidandosi ad Abraham e Zaniolo, che hanno deluso nella prima parte di stagione. La voglia di riscatto è davvero tanta, ma lo stesso tecnico dei giallorossi è stato accostato alla panchina del Portogallo dopo la delusione Mondiale.

Cristiano Ronaldo e compagni sono stati sconfitti a sorpresa contro il Marocco con l’esonero dello stesso Ct Fernando Santos subito dopo l’eliminazione dalla competizione. Così il nome di Josè Mourinho ha preso quota come possibile successore del portoghese. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” lo stesso allenatore giallorosso potrebbe pensare così al doppio incarico svelando anche che non convocherà più Cristiano Ronaldo. Una pazza idea per quanto riguarda il futuro visto che la Federazione portoghese non si è ancora decisa ufficialmente a nominare il nuovo Ct. Novità importanti a breve con il profilo di Mourinho sempre molto suggestivo, ma al momento è molto concentrato sulla Roma.

Mourinho, la pazza idea su Cristiano Ronaldo

Al momento lo stesso CR7 dovrà pensare alla sua futura destinazione dopo la risoluzione contrattuale con il Manchester United. Così il portoghese potrebbe sbarcare nei prossimi mesi anche in Arabia con un contratto da urlo, ma la sua voglia di essere competitivo ancora in Europa è davvero tanta.

In questo modo anche Mourinho dovrà cercare di capire il suo futuro con le indiscrezioni che lo porterebbero ad assumere il doppio incarico, ma non sarà facile poi gestire il tutto. La Roma vuole continuare il progetto con lo stesso allenatore portoghese, che ha riportato già un trofeo europeo con la vittoria della Conference League nella scorsa stagione.