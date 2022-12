Juve scatenata, colpo Mondiale: l’arma segreta per soffiarlo all’Inter

Bagarre totale sulla sorpresa del Mondiale: oltre alle big spagnole, irrompe anche la Juve. Simone Inzaghi mastica amaro

Il Mondiale ha consacrato defintivamente Leo Messi nell’Olimpo dei migliori giocatori di tutti i tempi, regalando anche alla platea intercontinentale la quasi certezza su chi sarà uno dei prossimi dominatori del calcio internazionale nel prossimo decennio. Parliamo ovviamente di Kylian Mbappè, che ha conteso alla Pulga il titolo Mondiale fino all’ultimo secondo. La kermesse asiatica ha però regalato anche delle sorprese. giocatori semi-sconosciuti saliti alla grande ribalta. E che ora fanno gola a diversi top club, italiani e stranieri.

Nonostante le note difficoltà economico-finanziarie, l’Inter di Marotta e Inzaghi si è buttata a capofitto sul classe 2000, che ha stregato tutti gli addetti ai lavori. Sul giovane centrocampista, di proprietà dell’Angers e titolare di un contratto con scadenza a giugno 2026, si sta scatenando una vera e propria asta internazionale. Il valore di mercato, rispetto alle settimane pre-Mondiale, è già sostanzialmente raddoppiato. Il club transalpino non si siederà al tavolo delle trattative per meno di 20 milioni.

Bagarre totale per Ounahi: il punto della situazione

Come riferit0 dal portale spagnolo ‘Elgoldigital.com‘, oltre al Barcellona e all’Atletico Madrid, ora anche il Siviglia – solo relatvamente ai club iberici – si è iscritto alla corsa per Azzedine Ounahi, il ‘tuttocampista’ del Marocco quarto classificato in Qatar. Ma le insidie, per il club nerazuzrro, non provengono solo dalla vicina Spagna. Il sito ribadisce infatti il forte interessamento della Juventus sul giocatore nordafricano.

Impegnata sul fronte dei rinnovi ‘urgenti’, perchè relativi a calciatori prossimi alla scadenza del contratto – parliamo di Skriniar e de Vrij – nonchè su situazioni potenzialmente pericolose come quelle legate ad Alessandro Bastoni, la società nerazzurra sognava il grande colpo low cost. Ounahi non potrà certo arrivare alle condizioni sperate ed immaginate dall’Ad Marotta fino ad almento due settimane fa. L’involontaria sponsorizzazione del calciatore da parte di Luis Enrique ha fatto breccia nelle convinzioni delle società spagnole. E anche in quelle della grande rivale italiana, decisa più che mai a dare battaglia sul nuovo ‘crac’ del calcio mondiale.

L’Angers sarebbe disposta a cedere il giocatore a fronte di un prestito che includa Iling Junior nella trattativa, tuttavia i bianconeri vorrebbero girare Iling Junior in prestito solamente in Itala, per seguirlo da vicino come stanno facendo per Rovella. Al contrario Allegri sarebbe disposto a inserire nella trattativa Akè, in modo da far abbassare le richieste dei francesi da 40 a 30 milioni di euro.