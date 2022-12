Due per un posto 🧑‍🤝‍🧑 : la Juve sceglie e mette ko 🥊 l’Inter

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: innesti di qualità nel reparto difensivo, Inter beffata

Nonostante i problemi extra-calcistici, la Juventus è sempre molto attenta alle varie dinamiche di calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Tanti profili monitorati in queste settimane con la pausa Mondiale decisiva in tal senso: vari discorsi in atto in vista dei prossimi giorni che si preannunciano sempre più movimentati.

La Juventus vorrebbe così rinnovare il reparto difensivo con elementi di assoluto valore. Tra tutti ci sono due profili interessanti, come quello di de Vrij e Smalling. Due centrali che potrebbero così fare al caso di Massimiliano Allegri anche per la difesa a tre, tornata di moda in casa bianconera dopo alcune prove di formazione. Insieme a Bremer lo stesso allenatore livornese vorrebbe avere a disposizione uno dei due per provare ad essere nuovamente protagonista per raggiungere un piazzamento importante in ottica Champions League.

Juventus, Smalling o de Vrij per la difesa

Le prossime settimane saranno decisive in ottica futura per quanto riguarda un possibile colpo in casa Juventus beffando di fatto ad ogni modo l’Inter. Smalling è stato accostato anche ai nerazzurri, ma al momento il centrale inglese è ancora protagonista con la maglia della Roma. A partire da gennaio potrebbero esserci novità importanti in casa giallorossa con il possibile addio dell’ex difensore del Manchester United, che si è messo in discussione in Serie A ottenendo ottimi risultati.

L’obiettivo della Juventus resta quello di arrivare a profili di assoluto livello in vista del futuro. In questo modo Massimiliano Allegri ha dato l’ok per il possibile arrivo di uno tra i due centrali più forti della Serie A. Da anni in Italia de Vrij e Smalling potrebbero fare proprio al caso della compagine bianconera che vuole puntare nuovamente in alto.