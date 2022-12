Centodieci milioni: Inter choc, doppia cessione e doppio colpo

L’Inter continua a lavorare sul fronte calciomercato tra cessioni ed acquisti da urlo: due possibili addii da 110 milioni, due innesti nel mirino

Novità importanti in casa Inter con la sessione invernale di calciomercato che si avvicina sempre di più. La società nerazzurra vorrebbe regalare a Simone Inzaghi innesti di qualità in vista dei prossimi mesi, ma attenzione anche a possibili addii di assoluto valore.

Sul punto di dire addio ci sarebbero Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries: i due top player dell’Inter, protagonisti anche al Mondiale in Qatar, avrebbero numerose richieste e potrebbero così partire anche in ottica futura. La società nerazzurra potrebbe così ricavare circa 110 milioni di euro per due cessioni importanti: Simone Inzaghi, però, dovrebbe stare tranquillo visto che l’Inter potrebbe reinvestirli andando a fissare due colpi da urlo. Il centrocampista croato è ormai legato da tempi ai colori nerazzurri, ma la società milanese sarebbe sul punto di rivoluzione la zona mediana a disposizione di Inzaghi per ringiovanire la rosa dell’Inter.

Inter, il maxi affare in casa nerazzurra: che colpi

Da una parte, in caso di addio del laterale olandese, il club nerazzurro sarebbe sul punto di preparare l’assalto decisivo all’esterno canadese del Club Brugge, Tajon Buchanan, che si è messo in luce al Mondiale in Qatar. Dumfries piace ormai da tempo al Chelsea, che è pronto a bussare alla porta dell’Inter anche a gennaio: un’idea suggestiva per provare così a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

L’altro oggetto del desiderio dei nerazzurri è il giovane centrale dell’Atalanta, Giorgio Scalvini, classe 2003, che ha già conquistato diverse convocazioni in Nazionale maggiore con il Ct Roberto Mancini. Anche la Juventus è molto interessata al promettente giocatore del club bergamasco, sempre orientato a lanciare giovani italiani nel calcio che conta. Scalvini potrebbe così vestire ancora la maglia nerazzurra, ma questa volta trasferendosi a Milano per l’ulteriore salto di qualità della sua carriera che si preannuncia promettente. Al momento si trattano di suggestioni importanti a partire da gennaio: non ci sono ancora contatti ufficiali tra le parti, ma a breve qualcosa potrà sbloccarsi.