Un nerazzurro per il Milan ✍️, pronte le contropartite 👀

Possibile colpo nerazzurro per il Milan di Stefano Pioli. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato in casa rossonera

“Il Milan deve credere nella rimonta sul Napoli, così come l’anno scorso ha creduto in uno scudetto che sembrava impossibile”.

Sono bastate poche parole a Stefano Pioli per ricaricare il suo Milan in vista della ripresa del campionato. I rossoneri inseguono il Napoli di Spalletti e credono in un’altra rimonta Scudetto. “Credo di essere migliorato in tante cose e situazioni, ma soprattutto nelle due-tre che ritengo essere le più importanti: le soluzioni tattiche diverse, il rapporto con i giocatori e forse anche una comunicazione verso l’esterno migliore”, ha aggiunto l’allenatore. Pioli più di tutti, dunque, ci crede. Passando dal campo al calciomercato, con possibili nuovi rinforzi tra gennaio e la prossima estate per rinforzare ulteriormente la rosa rossonera.

Calciomercato Milan, occhi su Koopmeiners

Un possibile nome sul taccuino di Maldini e Massara potrebbe essere quello di Koopmeiners, esploso in questa stagione con la maglia dell’Atalanta.

L’olandese, accostato anche alla Juventus negli ultimi mesi, potrebbe fare anche al caso di Pioli con la sua duttilità. Possibile, dunque, anche l’assalto del club rossonero nel prossimo calciomercato estivo. La dirigenza del Milan potrebbe così mettere sul piatto diversi giovani graditi dall’Atalanta, da Pobega ad un attaccante tra Lazetic e Colombo. In ogni caso, la valutazione di Koopmeiners ha già superato i 30 milioni di euro. Occhi puntati anche sull’asse Milano-Bergamo.