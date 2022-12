Adesso il Newcastle fa paura 😱: offerta irrinunciabile per il rossonero 💣

Adesso il Newcastle fa paura: possibile offerta irrinunciabile per il big rossonero. Tutte le cifre e i dettagli

“A Milano mi sto divertendo e sono davvero felice, da quando sono arrivato sono stati tutti disponibili nell’aiutare ad ambientarmi. Voglio continuare a crescere, speriamo di poter costruire su quanto abbiamo fatto per vincere sempre di più”.

E ancora: “Volevo imparare in fretta l’italiano, ora parlo solo quello. Non è ancora perfetto, però così è più facile stare in uno spogliatoio. Ora capisco anche tutte le parolacce che sento (ride, ndr)”. Fikayo Tomori è sempre più leader al Milan e insieme a Kalulu è stato la grande scoperta di Maldini e Massara sul calciomercato. Ora l’inglese ex Chelsea è tutto del club rossonero, ma fa già gola alle big europee. In particolare, per Tomori potrebbe profilarsi un ritorno in patria anche per conquistare un posto fisso in Nazionale, dopo la grande delusione della mancata convocazione al Mondiale da parte di Southgate.

Calciomercato Milan, ‘minaccia’ Newcastle per Tomori

Tra i club accostati al difensore c’è il ricco Newcastle, che si è già affermato nelle zone alte della Premier League e punta la qualificazione in Champions.

In caso di accesso immediato alla massima competizione europea, il club inglese spaventerà sul mercato e potrebbe bussare anche alla porta del Milan proprio per Tomori. Il centrale è ovviamente ritenuto incedibile da parte della dirigenza rossonera e sarà sacrificato solo di fronte ad un’offerta irrinunciabile, di almeno 40-50 milioni di euro. Staremo a vedere.