“Leao a scadenza”: annuncio esplosivo, il Milan trema

Non si placano le voci sul possibile addio di Rafael Leao al Milan: l’ultima indiscrezione fa tremare la dirigenza rossonera

Tornato a Milanello per riprendere gli allenamenti col gruppo rossonero, Rafael Leao ha postato tutto il suo entusiasmo per essere ‘tornato a casa’ attraverso un post sul suo profilo Instagram. Sempre sui social è poi arrivato il simpatico ‘battibecco’ con lo Youtuber IShowSpeed, che lo ha invitato platealmente a trasferirsi in Inghilterra, dove diventerebbe ‘un fenomeno assoluto’.

Sempre attraverso un social media, nello specifico su TVPLAY, il canale Twitch di Calciomercato.it, è arrivata una nuova puntata nell’infinita telenovela di indiscrezioni sull’immediato futuro dell’attaccante lusitano. Parliamo ovviamente non solo della possibilità che l’ex Lille si trasferisca in Premier a gennaio, ma della stessa possibilità che il giocatore resti a Milano fino alla naturale scadenza del contratto.

Il futuro di Rafael Leao: la strategia del padre

“L’entourage, compreso il papà, vuole portare Leao a scadenza. Il giocatore vuole restare, a Milano sta bene, ovviamente non c’è un accordo sul rinnovo e ce lo ha detto anche Maldini. Il padre, con l’entourage, incontrerà le dirigenze che hanno bussato alla porta e avranno un incontro“. Parole e musica di Damiano Er Faina, intervenuto in diretta nel succitato canale Twitch. L’ipotesi che Leao arrivi davvero a giugno 2024 senza aver rinnovato col Milan rappresenta lo scenario più buio che si possa immaginare.

Ma chi sono queste dirigenze che avrebbero bussato alla porta del Milan per chiedere informazioni sul talento portoghese? Ovviamente il Chelsea, da temp in pressing forsennato sull’attaccante. E poi c’è l’Arsenal, galvanizzato da una stagione incredibile che finora ha regalato il primato solitario in Premier. Ormai il tecnico Arteta gode di grande stima in seno al club: il colpo milionario è possibile. Per finire, il Manchester City, corteggiatore della prima ora del giocatore lusitano, che con Haaland formerebbe una coppia da urlo.