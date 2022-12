Talento rossonero nel mirino: Il City prepara il folle scambio

Il calciomercato è pronto ad entrare nel vivo con la sua sessione invernale, ma le società sono in movimento anche per quanto riguarda il futuro.

Nella mente dei top club europei, però, c’è già il mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra i club più attivi in questo senso troviamo il Manchester City, che vuole rinforzare la rosa a disposizione di Pep Guardiola. Proprio per quanto riguarda il prossimo mercato estivo, i citizens sembrano aver individuato l’obiettivo numero uno, e sarebbero pronti a proporre uno scambio folle pur di portarlo ad Etihad Stadium.

Il City forte su Leao: scambio folle con il Milan

Come detto, il Manchester City è già proiettato al mercato del futuro, ed il primo grande obiettivo da regalare a mister Guardiola sembra essere stato individuato.

Stiamo parlando di Rafael Leao, ala offensiva classe 1999 del Milan. Il tecnico stravede per il Portoghese e, stando alle conferme che arrivano dall’Inghilterra, sarebbe pronto a sacrificare un big pur di arrivare a dama. Il calciatore che la dirigenza del City sembra intenzionata a proporre ai rossoneri è Jack Grealish, ala inglese classe 1995. Resta però difficile credere che il Milan possa accettare questa proposta, sopratutto per l’alto ingaggio percepito dall’inglese, circa 300 mila sterline a settimana. Il ragazzo, che non sta vivendo il suo miglior momento, potrebbe decidere di abbandonare i citizens per provare una nuova esperienza. Insomma, il City un tentativo è pronto a farlo, e sarà importante capire se il Milan sarà in grado di resistere. Il mercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo.