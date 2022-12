Laporta serve l’assist, Allegri sorride

Massimiliano Allegri sfrutterà di certo il mercato che sta per aprire i battenti, ma la Juventus pianifica anche le mosse estive per la prossima stagione

La prima parte di stagione per la Juventus non è stata agevole, complice anche un’infermeria sempre piena e un mercato che non ha dato gli esiti sperati.

Per la prossima stagione i bianconeri devono prepararsi ad affrontare qualche addio – tra chi è in scadenza e chi non rientra nei piani del mister – pertanto la dirigenza è pronta a cogliere l’occasione proveniente dalla Spagna. Laporta serve uno dei suoi talenti sul piatto d’argento e Allegri non può che cogliere questa occasione.

Laporta taglia gli ingaggi, Allegri chiama Balde

Il Barcellona di Laporta ha non pochi problemi con il tetto ingaggi imposto dalla Liga e insieme a Xavi sta stilando la lista di possibili partenti per la prossima stagione. Non è tuttavia da escludere qualche addio già nella finestra invernale di mercato.

Uno dei candidati in uscita sembra essere Alejandro Balde, terzino sinistro di 19 ani cresciuto nella cantera blaugrana con cui però il presidente ha difficoltà a trovare un accordo di rinnovo. Gli attuali 160.000 euro annui non sono certo graditi al calciatore di origini dominicane reduce dalla sua prima convocazione Mondiale. Allegri, come noto, dovrà sopperire in qualche modo al vuoto che Alex Sandro lascerà a fine stagione e il profilo di Balde sembra essere l’ideale per dare inizio a un progetto a lungo termine. In scadenza nel 2024, il Barcellona potrebbe lasciare partire Balde per una cifra “scontata” e trovare un accordo con la Juventus, se non a gennaio, certamente per giugno. La valutazione attuale del terzino si attesta attorno ai 15 milioni di euro e la dirigenza della Juventus potrebbe sperimentare diverse formule d’acquisto, dal momento che per Laporta è fondamentale liberarsi di un ingaggio elevato (in prospettiva).