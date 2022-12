Il mondo del calcio piange Pelé: O Rei si è spento

Giorno di lutto nel mondo del calcio: si è spento a 82 anni O Rei, Pelé

Oggi è un giorno triste per il mondo del calcio e non solo. All’età di 82 anni si è spento Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé.

Per molti è stato il giocatore più forte e iconico della storia del calcio. Il brasiliano visto come un semi-dio che è riuscito a vincere tre Coppe del Mondo col suo Brasile e che è stato capace di segnare più di mille gol regalando gioia a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di ammirarlo. Il fenomeno brasiliano era da tempo ormai malato gravemente. A dare la notizia è stata la figlia con un post su Instagram che recita: “Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente Riposa in pace”.

Pelé si è spento all’età di 82 anni

Nato nel 1940, Pelé ha vestito la maglia del Bauru per 4 anni prima di legarsi ai colori del Santos con cui, di fatto, ha trascorso tutta la carriera, dal 1956 al 1974.

I tre Mondiali vinti col Brasile (Svezia ’58, Cile 62′ e Messico ’70) rappresentano il suo picco massimo. La Fifa gli riconosce di essere il miglior marcatore di sempre, ma le stime non sono univoche: si va dagli oltre 1200 a un minimo di 757, con partite a livello giovanile e match non ufficiali. Dopo Diego Armando Maradona, il calcio perde l’altra leggenda di sempre, colui che ha fatto innamorare e che ha ispirato intere generazioni. Pelé non c’è l’ha fatta e per tutti è un giorno di profondo dolore.