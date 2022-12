Chelsea scatenato, Simeone ne approfitta: sogno Inter infranto

Il Chelsea si scatena sul mercato e ad approfittarne potrebbe essere l’Atletico Madrid, pronto a infrangere il sogno dell’Inter per la difesa

Il calciomercato invernale si sta per aprire ma i club potrebbero sfruttare al sessione anche per porre le basi per la prossima estate. Tra i club in cerca di rinforzi c’è sicuramente il Chelsea, che nella prima parte di stagione ha deluso molto e ora vuole rialzarsi. In particolare i ‘Blues’ sembrerebbero cercare rinforzi in difesa, mettendo nel mirino diversi profili come Badiashile e Gvardiol.

In caso di doppio colpo da parte del club inglese, l’Atletico Madrid potrebbe approfittarne mettendo nel mirino un difensore che potrebbe perdere terreno nelle gerarchie di Potter e che piace all’Inter. Simeone però potrebbe infrangere il sogno nerazzurro.

Calciomercato Inter, Atletico Madrid pronto all’assalto per Koulibaly

Il calciomercato potrebbe tornare ad accendersi attorno al nome di Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese lo scorso anno ha lasciato il Napoli per volare al Chelsea, ma qui ha giocato solo il 62% di partite fino ad ora. Inoltre con gli arrivi probabili di Badiashile e Gvardiol i ‘Blues’ potrebbero dover vendere qualcuno in difesa.

Koulibaly potrebbe avere meno spazio e così potrebbe diventare un’occasione di mercato. L’ex Napoli sarebbe il sogno dell’Inter per rinforzare la difesa, ma Simeone sarebbe pronto a rovinare tutto. Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, l’Atletico Madrid potrebbe far partire l’assalto a Koulibaly per rimpiazzare l’addio di Felipe. I ‘Colchoneros’ dunque potrebbero anticipare i nerazzurri, che al momento di disponibilità economica non ne hanno molta.