Le big tremano 😱, formeranno il nuovo tridente del PSG 🔥

Le big di Serie A tremano, potrebbero formare il nuovo tridente del Paris Saint-Germain insieme a Mbappé. Tutti i dettagli

Stelle in Qatar, ora di nuovo insieme per l’obiettivo Champions League. Potrebbe essere l’ultima occasione, forse la penultima, per il tridente dei sogni Messi, Mbappé e Neymar per trionfare nella massima competizione europea con il Paris Saint-Germain.

L’argentino, dopo aver coronato la sua leggendaria carriera con il Mondiale, potrebbe rinnovare per un’altra stagione con il PSG, ma il club parigino è già al lavoro per la sua successione e anche quella di Neymar. Uno scenario che spaventa anche le big di Serie A, con la società francese che potrebbe così tornare prepotentemente sul mercato. Vlahovic e Leao, in particolare, sono stati già accostati al Paris Saint-Germain. Ma non solo. “Sono sicuro che lui stia bene con noi, perché lo vedo e lo sento, e che lui e Paolo stiano parlando. Aspettiamo quindi buone notizie. Gli voglio bene e penso che il suo percorso al Milan non sia terminato. Sta bene con i compagni e con la squadra. Penso possa diventare ancora più forte perché è disponibile e intelligente”. L’ottimismo di Stefano Pioli potrebbe non bastare per trattenere il gioiello portoghese.

Calciomercato, il Paris Saint-Germain all’assalto delle big di Serie A

Il PSG al lavoro sul post Messi e Neymar fa già paura alle big di Serie A. Non solo per Vlahovic e Leao.

Sul taccuino del club parigino, infatti, potrebbe finire anche Kvaratskhelia. Il georgiano del Napoli o Leao insieme a Vlahovic come possibili colpi per completare il tridente con Mbappé. E per il PSG non sarà mai un problema di soldi. Juventus, Milan e Napoli sono già avvisate.