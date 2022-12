La decisione di Thuram: sacrificio Inter per battere la concorrenza

L’Inter continua a inseguire Marcus Thuram per rinforzare l’attacco. Decisione ancora in bilico: nerazzurri pronti al sacrificio

Il futuro di Marcus Thuram è ancora in ballo. L’attaccante del Borussia Monchengladbach dopo aver perso la finale Mondiale contro l’Argentina dovrà decidere cosa fare in futuro. Il contratto con il club tedesco scadrà a giugno 2023 e il rinnovo sembrerebbe un’opzione da escludere.

Sulle sue tracce dell’attaccante francese c’è sempre il pressing dell’Inter, che vorrebbe convincerlo a sbarcare in nerazzurro. Ma la concorrenza è molto ampia e rappresentata da top club europei come il Bayern Monaco e lo strapotere economico del Newcastle. L’Inter però potrebbe comunque giocare le sue carte per assicurarsi Thuram.

Inter, la data per la decisione di Thuram: pronto un sacrificio in attacco

L‘Inter continua a inseguire l’obiettivo Marcus Thuram per l’attacco. L’attaccante francese continua a essere una delle priorità nerazzurre per il reparto offensivo nerazzurro, ma la decisione del giocatore del Borussia Monchengladbach non arriverà a breve.

Infatti Thuram potrebbe prendere la decisione finale per il suo futuro tra aprile e maggio, ma la concorrenza continua a essere ampia. L’Inter per cercare di competere con il potere economico di club come Bayern Monaco e Newcastle, potrebbe decidere di sacrificare qualcuno in attacco e il primo nome in lista potrebbe essere quello di Joaquin Correa. Un sacrificio necessario per giocare alla pari con gli altri club, che possono permettersi ingaggi più importanti. Dunque vedremo quale sarà la scelta dell’attaccante francese e se sceglierà l’Italia come prossima meta, seguendo le orme del padre.