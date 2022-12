Rinnovo o addio, Allegri è irremovibile: è tutto già deciso

La Juventus pianifica le strategie di calciomercato in vista della sessione invernale: Allegri è perentorio sul futuro del big

Gennaio è alle porte e la Juventus è già pronta per l’esordio nel nuovo anno vista l’imminente sfida di campionato contro la Cremonese. La ‘Vecchia Signora’ deve però fare i conti anche con la sessione invernale di calciomercato.

Sì, perchè è chiaro come il sole che la società bianconera abbia intenzione di operare in maniera certosina per puntellare la rosa a disposizione di Allegri lì dove ha deluso o mostrato lacune preoccupanti. Allo stesso tempo, però, la Juventus deve valutare anche il futuro di alcuni big che tra richieste di altri club e contratti in scadenza rischiano di lasciare i bianconeri tra gennaio e giugno. Uno dei casi più spigolosi rimane quello legato ad Adrien Rabiot, centrocampista che vedrà esaurire il suo accordo con la ‘Vecchia Signora’ il prossimo 30 giugno. Il francese, al netto di critiche ricevute qua e la negli ultimi anni, è un pupillo di Allegri che lo ha impiegato da titolare praticamente sempre. Un perno insostituibile nello scacchiere del tecnico livornese che starebbe davvero provando ogni mossa pur di trattenere il giocatore ben oltre la prossima estate, con un rinnovo che appare tuttavia ancora molto complicato. Le richieste d’ingaggio di Rabiot rendono la trattativa, al momento, intricata ma Allegri è stato irremovibile sulla possibile partenza dell’ex PSG già nel mese di gennaio.

Rinnovo Rabiot, Allegri in pressing: la decisione per gennaio

Non se ne parlerà nemmeno, l’allenatore toscano non intende rinunciare a Rabiot a stagione in corso. E, nonostante il pressing per un rinnovo che pare molto difficile possa alla fine arrivare, c’è un lungo elenco di top club alla finestra pronti a farsi avanti per accogliere Rabiot nei prossimi mesi.

Defilato il Chelsea di Potter, il profilo del talento transalpino è molto apprezzato in Premier League: anche Newcastle e Arsenal, grandi protagoniste dell’attuale stagione, stanno pensando al 27enne di Sant-Maurice. Attenzione, però, anche ad un’ipotesi abbastanza clamorosa per il prossimo anno. Perchè a Rabiot pensa anche il PSG che proprio nell’estate 2019 perse il calciatore a zero in favore dei bianconeri e che, adesso, potrebbe provare a riportarlo sotto la Tour Eiffel a costo zero. In questa stagione, tra campionato, coppe e Mondiale con la Francia, Rabiot ha accumulato 25 presenze con 7 reti e 3 assist vincenti.