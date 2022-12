Subito in bianconero: colpo dal Real Madrid immediato

Non si perde tempo quando l’apertura del calciomercato è vicina. Subito in bianconero: colpo immediato dal Real Madrid

Due giorni all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, poi per un mese sarà concesso acquistare nuovi rinforzi per la seconda parte di stagione. In casa Juventus si cercano in particolare nuovi innesti per le corsie esterne difensive, reparto in cui la squadra di Allegri ha mostrato più lacune fino ad ora.

Tra gli obiettivi c’è un terzino del Real Madrid, sul quale avrebbe messo il mirino anche l’Inter di Simone Inzaghi. Colpo bianconero che potrebbe avvenire già a gennaio, ma non per la Juventus. Anticipo netto dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, il Newcastle si inserisce per Mendy: anticipata anche l’Inter

Il futuro di Ferland Mendy potrebbe cambiare in questa sessione invernale di calciomercato. Il terzino del Real Madrid non sarebbe più una prima scelta per Carlo Ancelotti e così i ‘Blancos’ potrebbero lasciarlo partire già a gennaio.

Sulle tracce del terzino francese ci sarebbero anche Juventus e Inter, ma ad anticipare tutti potrebbe essere il solito club di Premier League. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, a inserirsi nella corsa a Mendy potrebbe essere il Newcastle. Il club inglese, diventato una potenza economica da quando il gruppo Pif è diventato proprietario, e ora sarebbe pronto a investire sul terzino del Real Madrid. La sua valutazione è di circa 40 milioni, ma la disponibilità economica del Newcastle potrebbe portare al colpo immediato a gennaio, tagliando fuori dalla corsa Juventus e Inter.