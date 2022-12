Un brasiliano per Inzaghi: alternativa a Thuram dalla Premier

L’Inter cerca rinforzi in attacco e arriva un’offerta dalla Premier League. Un brasiliano per Inzaghi che può essere l’alternativa a Thuram

Anno nuovo, attaccante nuovo, questo potrebbe essere il titolo del calciomercato dell’Inter con l’addio al 2022. I nerazzurri continuano a cercare rinforzi per la fase offensiva, visto che Lukaku fino ad ora no ha offerto grandi garanzie e oltre a lui ci sono solo Lautaro Martinez e Dzeko. Il nome in cima alla lista per il momento continua a essere quello di Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach in scadenza di contratto.

Il francese però continua a essere seguito da diversi club e l’Inter dunque potrebbe anche guardarsi intorno. A offrire una soluzione a Beppe Marotta potrebbe essere il Liverpool, offrendo un attaccante in scadenza di contratto.

Calciomercato Inter, il Liverpool offre Firmino: gli ostacoli

Il futuro di Roberto Firmino potrebbe essere lontano dal Liverpool. L’attaccante del Liverpool ha perso terreno nelle gerarchie di Jurgen Klopp, visto l’arrivo in estate di Darwin Nunez che ha subito conquistato un posto da titolare a suon di gol. Inoltre il contratto del brasiliano scadrà a giugno 2023 e dunque il suo futuro potrebbe essere lontano dai ‘Reds’.

Così il Liverpool potrebbe offrirlo proprio all’Inter, già a gennaio, così da evitare di perderlo a zero a giugno. Per i nerazzurri sarebbe un ottimo innesto e qualora il colpo Thuram non andasse a segno Marotta potrebbe prenderlo in considerazione. L’ostacolo più grande sarebbe l’ingaggio di oltre 10 milioni che percepisce il brasiliano, ma il decreto crescita potrebbe aiutare l’Inter in questo senso. Dunque una strada che potrebbe diventare percorribile qualora saltasse l’arrivo di Thuram.